Zwei junge Leute aus der Region bauen in Mahlwinkel am Rand der Altmark ein Schreckenslabyrinth für echten Nervenkitzel auf.

Grusel für Erwachsene am Rand der Altmark: Horror-Maze an Halloween

Mahlwinkel. - Halloween ist üblicherweise etwas für Kinder. Kleine, gruselig verkleidete Gestalten klingeln an den Türen und verlangen Süßes oder Saures oder organisieren ganze Geisterpartys. Wer sich als Erwachsener an Halloween noch mal gruseln will, der steht oft ein wenig ziellos da. In Mahlwinkel wollen zwei junge Leute aus der Region daran etwas ändern – mit einem sogenannten Horror-Maze für Erwachsene.