Kleintierschau Haar und Feder: Seltene Rassen sind aktuell in Tangerhütte zu sehen

Mehr als 200 Rassekaninchen und -hühner in teils seltenen Rassen sind am 4. und 5. November in der alten Modelltischlerei der Gießerei Tangerhütte zu sehen. Einen Tag vor Eröffnung nahmen Preisrichter die Zuchtergebnisse mit geschultem Blick unter die Lupe.