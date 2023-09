Stadtführung mit Hartmut Machts in Hallorentracht.

Tangerhütte - 200 Kilo Schokolade in einer Kugel, spannende Geschichten aus der Vergangenheit und sehenswertes aus der Zukunft gab es in Halle zu entdecken. Mitglieder und Gäste des Heimatvereins-Wochenendausflugs lernten Halle von vielen spannenden Seiten kennen.

Die traditionelle Wochenendfahrt des Heimatvereins Tangerhütte führte in diesem Jahr in Richtung Halle. Dort waren die Teilnehmer zu Gast in der Halloren-Schokoladenfabrik mit dem einzigartigen Schokoladenzimmer und der 200 Kilogramm schweren, größten Halloren-Kugel der Welt. .

Auch einen Einblick in die Firmengeschichte des Halloren-Werkes und in die Entstehungsgeschichte der Schokolade gab es vor Ort. Es folgte eine Bustour zu den Sehenswürdigkeiten der Saalestadt. Es ging vorbei an Moritzburg, Leopoldina, Weinberg Campus, Burg Giebichenstein, Opernhaus und den Franckeschen Stiftungen, immer gespickt mit Geschichtswissen rund um die alte Salinenstadt.

Das kulturelle Abendprogramm gestalteten die „Kiebitzensteiner“ mit einem bunten Kabarett-Mix aus ihren Programmen.

Am zweiten Tag lud Hartmut Machts in schicker Hallorentracht die Tangerhütter ein, mit ihm zur Saline zu fahren und die „Zukunftswerkstatt Salinenmuseum Halle“ anzuschauen. Auf salzigen Spuren ging es zum Hallmarkt, wo im Mittelalter vier Brunnen die Sole lieferten und somit dort das Zentrum der Salzgewinnung lag. Auch von der Bruderschaft der Halloren und deren Ritualen erzählte der Reiseführer den Gästen.