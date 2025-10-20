Es geht voran in der Wagenführstraße von Tangerhütte: Der Verein „Aus einem Guss“ will aus der ehemaligen Gießerei für 120.000 Euro ein Haus der Begegnung erschaffen.

Historische Modelltischlerei hat jetzt Strom - Treff für Vereine geplant

Frank Dreihaupt am neuen Schaltschrank. Jetzt hat die alte Modelltischlerei in Tangerhütte wieder einen eigenen Stromanschluss.

Tangerhütte. - Aus der alten Modelltischlerei der historischen Gießerei in Tangerhütte soll ein Haus der Begegnung werden. Das hat sich der Verein „Aus einem Guss“ auf die Fahnen geschrieben. 120.000 Euro sollen in Dach, Sanitär und Küche investiert werden, erste Erfolge gibt es bereits.