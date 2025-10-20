Vandalismus in Tangerhütte Skaterbahn im Kreis Stendal nach vier Jahren wieder gesperrt
Vier Jahre lang war die Skaterbahn am alten Jugendclub von Tangerhütte sehr beliebt. Inzwischen treffen sich Jugendliche mit Skateboards und ähnlichem wieder auf Parkplätzen und an Straßen. Zum Hintergrund.
Tangerhütte - Vor vier Jahren war die Skaterbahn am alten Jugendclub in Tangerhütte am damaligen Jugendclub eingeweiht worden. Ersteigert hatte die Betonanlagen damals Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) persönlich. Inzwischen ist sie gesperrt.