weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Vandalismus in Tangerhütte: Skaterbahn im Kreis Stendal nach vier Jahren wieder gesperrt

Vandalismus in Tangerhütte Skaterbahn im Kreis Stendal nach vier Jahren wieder gesperrt

Vier Jahre lang war die Skaterbahn am alten Jugendclub von Tangerhütte sehr beliebt. Inzwischen treffen sich Jugendliche mit Skateboards und ähnlichem wieder auf Parkplätzen und an Straßen. Zum Hintergrund.

Von Birgit Schulze 20.10.2025, 11:00
Die neue Skaterbahn in Tangerhütte wurde bei der Eröffnung ordentlich eingefahren. Manch ein Scooterfahrer hob richtig ab und drehte sein Gefährt während des Sprungs.
Die neue Skaterbahn in Tangerhütte wurde bei der Eröffnung ordentlich eingefahren. Manch ein Scooterfahrer hob richtig ab und drehte sein Gefährt während des Sprungs. Foto: Birgit Schulze

Tangerhütte - Vor vier Jahren war die Skaterbahn am alten Jugendclub in Tangerhütte am damaligen Jugendclub eingeweiht worden. Ersteigert hatte die Betonanlagen damals Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) persönlich. Inzwischen ist sie gesperrt.