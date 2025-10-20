Vandalismus in Tangerhütte Skaterbahn im Kreis Stendal nach vier Jahren wieder gesperrt

Vier Jahre lang war die Skaterbahn am alten Jugendclub von Tangerhütte sehr beliebt. Inzwischen treffen sich Jugendliche mit Skateboards und ähnlichem wieder auf Parkplätzen und an Straßen. Zum Hintergrund.