Tangerhütte. - Fünf Deichabschnitte gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, auf denen besonderes Augenmerk liegt, wenn Hochwasser droht. Das Elbe-Hochwasser zum Jahreswechsel habe erneut deutlich gemacht wie wichtig es sei, jederzeit auf Ereignisse wie diese vorbereitet zu sein, teilt das Rathaus in Tangerhütte mit.

Bei einer Vor-Ort-Begehung am Weißewarter Deich vor wenigen Wochen hatten die Beteiligten eine baldige Tagung der Wasserwehr abgemacht. Und die gab es nun Ende Januar.

Mit dabei waren neben Vertretern der Wasserwehr der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) , der Unterhaltungsverband Tanger und weitere. Die letzte Tagung dieser Art gab es vor Corona-Beginn und das war im Vorjahr auch bemängelt worden.

Neben den Gastgebern aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte waren auch Vertreter der Tangermünder Wasserwehr sowie Tangermündes Ordnungsamtsleiter Michael Classe zu Gast. Jens Richter, Mitarbeiter im Team Brand- und Katastrophenschutz in Tangerhütte, stellte den aktuellen Stand zum Thema Wasserwehr vor.

In konstruktiver Diskussion fanden sich Mitglieder, die die Verantwortung als Deichabschnittsleiter und Stellvertreter übernehmen. Für den neu zu entwickelnden Deichabschnitt Weißewarte (Der Ort bekam nach Überflutung erst 2019 einen Deich) übernehmen Stefan Wienecke und Marco Radke diese Funktion.

Für den Deichabschnitt Demker/Elversdorf werden Jan Schliefke und Dirk Möhring diese Funktion übernehmen. Für den Bereich Bittkau übernehmen Alexander Wittwer und Jan Völkel die Deichabschnittsleitung. Deichabschnittsleiter für Schelldorf sind Friedrich Riebold und Grit Kucziensky.

Die Leitung der Wasserwehr ist gesetzlich regelt und wird vom Bürgermeister der Einheitsgemeinde übernommen. Die anwesenden Mitglieder hatten über die Besetzung der Stellvertreterfunktion zu entscheiden. Stefan Wienecke erklärte sich zur Übernahme dieser Aufgabe bereit und wurde am Samstag von den Anwesenden einstimmig damit betraut.

Geplant ist für das neue Jahr, wieder verstärkt auf praktische Übungen zu setzen. Gemeinsam mit der Wasserwehr aus Tangermünde, werden dazu Schulungen zusammen mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) durchgeführt.

Für dieses Jahr – voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte - steht die Übung zur Deichscharten Schließung zwischen Weißwarte und Demker an. Bürgermeister Andreas Brohm konnte auch neue Mitglieder in die Wasserwehr berufen. So bekamen aus dem Bereich Weißwarte Dietmar Ahrendt, Stefan Wienecke, Andreas Schneider und Kevin Pack-Gayda Ihre Berufungsurkunde ausgehändigt.

„Ich bedanke mich für Ihr Engagement und Ihre Zeit sich für die Wasserwehr zu engagieren“, sagte Andreas Brohm und forderte weitere Bürger dazu auf, sich für die Wasserwehr zu engagieren: „Es braucht noch Mitstreiter, um in einer entsprechenden Situation handlungsfähig zu sein.“ Wer Interesse hat, mitzumachen, melde sich per E-Mail unter ordnungsamt@tangerhuette.de oder im Digitalen Rathaus.