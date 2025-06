Eltern sollen in Tangerhütte noch in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Weitere Anpassungen sind geplant.

Tangerhütte/bsh. - Junge Eltern sollen für die Kinderbetreuung künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Das sieht ein Vorschlag der Verwaltung in Tangerhütte vor, dem der Sozialausausschuss am Montagabend mehrheitlich folgte. Zusätzliche Belastungen infolge der Coronapandemie wurden in dem Zusammenhang angesprochen. Die Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sollen steigen – um zunächst 20 Prozent ab 1. August und dann in den Folgejahren um weitere drei Prozent pro Jahr. Schon jetzt sei man oft an der Leistungsgrenze, Einschränkungen der Öffnungszeiten in den Einrichtungen seien an der Tagesordnung, hieß es.