Anna Alberts aus Tangerhütte ging vor Jahren nach Österreich, begann dort zu nähen und zu basteln. Zurück in der Heimat macht sie sich mit ihrem Instagram-Kanal „Annas Design“ einen Namen.

Anna Alberts an ihrer Overlock-Nähmaschine. Dort entstehen unter anderem luftige Hosen für Kleinkinder.

Tangerhütte. - Es ist ein kleiner Raum mit gerade elf Quadratmetern, in dem sich die Kreativität der Tangerhütterin Anna Alberts austobt. Mehrere Nähmaschinen, ein Plotter, gut sortierte Regalsysteme finden sich darin. Die Lust am Nähen, Basteln und Dekorieren hat die 37-jährige aus Österreich importiert – so wie ihren Partner.