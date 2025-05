Am 1. Juni lädt Genthin zum großen Vereinsfest ein. Über 30 Vereine zeigen, was die Region besonders macht.

Genthin feiert den Tag der Vereine: Spielspaß und Kinderfest in der Feldstraße

Erleben, Mitmachen, Staunen am Kindertag

Beim Fußballverein Borussia Genthin darf am sonntag wieder mächtig mitgemischt werden.

Genthin - Alles ist bereit für den vierten „Tag der Vereine“ in Genthin. Unter der Regie des Vereinsstammtisches präsentieren sich am Sonntag, 1. Juni in der Genthiner Feldstraße mehr als 30 Vereine aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey.

Los geht es ab 10 Uhr an Ständen auf dem Gelände und mit einem Bühnenprogramm. Neu in diesem Jahr ist ein Mitmachprogramm – und weil Kindertag ist, gibt es für die Jüngsten einen Parcours mit Stempelkarte, mit der es am Ende einen Preis vom Tourismusverein gibt.

14 Stationen beim Mitmachparcours in der Feldstraße Genthin

Das Gelände an der Feldstraße wird sich am Sonntag zu einer Mitmachmeile der Vereine verwandeln. Foto: Susanne Christmann

Insgesamt sind 14 Stationen geplant, an denen mit Geschick, Wissen und Kreativität Stempel gesammelt werden müssen. So gibt es etwa beim gastgebenden Genthiner Rassegeflügelzuchtverein eine Station, bei der die Teilnehmer sich im Eierlaufen messen müssen.

Das Genthiner Amateurtheater stellt die Teilnehmer mit einem Märchenquiz auf die Probe. Beim Imkerverein können sich die Teilnehmer am Kerzendrehen versuchen und bei den Kickboxern gibt es eine rasante Aufgabe, dort steht eine Station mit Speedboxen an.

Wissen über Kinderlieder ist beim Genthiner Handwerker-Männerchor gefragt. Beim Fußballverein Borussia Genthin steht dafür das Ballgefühl im Mittelpunkt der Aufgabe. Außerdem bieten weitere Vereine aus der Region noch mehr Stationen an.

Bereits im vergangenen Jahr war der "Tag der Vereine" ein Fest mit einem umfangreichen Programm. Foto: Susanne Christmann

Bühnenprogramm beim Tag der Vereine in Genthin

Mitglieder des Genthiner Vereinsstammtisch führen den Mitmachparcours vor

Damit alle wissen, wie die Spiele an den Stationen funktionieren, werden die Mitglieder des Vereinsstammtisches gegen 12.30 Uhr zeigen, wie die Aufgaben erledigt werden sollen. Natürlich kann auf dem Gelände auch einfach Rast gemacht werden.

Es gibt Sitzgelegenheiten, Speisen und Getränke werden zum kleinen Preis angeboten. Finanziell gefördert wird der Tag von „Demokratie leben!“ unter der Regie der AWO Sachsen-Anhalt.