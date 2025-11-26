weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Feuerwehr feiert Jubiläum: Kameraden aus dem Kreis Stendal haben Natur und Jubiläum im Blick

Feuerwehr feiert Jubiläum Kameraden aus dem Kreis Stendal haben Natur und Jubiläum im Blick

Die Feuerwehr Groß Schwarzlosen setzt Zeichen für Nachhaltigkeit mit Pflanzaktion. 2026 feiert sie ihr 130-jähriges Bestehen.

Von Birgit Schulze 26.11.2025, 12:00
Vom 5. bis 7. Juni 2026 wollen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schwarzlosen den 130. Geburtstag ihrer Truppe feiern.
Vom 5. bis 7. Juni 2026 wollen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schwarzlosen den 130. Geburtstag ihrer Truppe feiern. Fotos: FFw Groß Schwarzlosen

Groß Schwarzlosen. - Die Freiwillige Feuerwehr Groß Schwarzlosen wird im kommenden Jahr 130 Jahre alt. „Die Vorbereitungen seien nun angelaufen“, so Ortswehrleiter Ulf Osterwald. Was die Feuerwehrleute im kommenden Juni planen und was das mit fast 8.000 jungen Bäumen zu tun hat.