Feuerwehr feiert Jubiläum Kameraden aus dem Kreis Stendal haben Natur und Jubiläum im Blick
Die Feuerwehr Groß Schwarzlosen setzt Zeichen für Nachhaltigkeit mit Pflanzaktion. 2026 feiert sie ihr 130-jähriges Bestehen.
26.11.2025, 12:00
Groß Schwarzlosen. - Die Freiwillige Feuerwehr Groß Schwarzlosen wird im kommenden Jahr 130 Jahre alt. „Die Vorbereitungen seien nun angelaufen“, so Ortswehrleiter Ulf Osterwald. Was die Feuerwehrleute im kommenden Juni planen und was das mit fast 8.000 jungen Bäumen zu tun hat.