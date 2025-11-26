Die Feuerwehr Groß Schwarzlosen setzt Zeichen für Nachhaltigkeit mit Pflanzaktion. 2026 feiert sie ihr 130-jähriges Bestehen.

Kameraden aus dem Kreis Stendal haben Natur und Jubiläum im Blick

Vom 5. bis 7. Juni 2026 wollen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schwarzlosen den 130. Geburtstag ihrer Truppe feiern.

Groß Schwarzlosen. - Die Freiwillige Feuerwehr Groß Schwarzlosen wird im kommenden Jahr 130 Jahre alt. „Die Vorbereitungen seien nun angelaufen“, so Ortswehrleiter Ulf Osterwald. Was die Feuerwehrleute im kommenden Juni planen und was das mit fast 8.000 jungen Bäumen zu tun hat.