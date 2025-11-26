Die Feuerstein-Arena wird zur Bühne, das Dorf zur Kulisse, die Einwohner spielen die Hauptrolle: Schierke rückt einen Tag lang in Rampenlicht. In zwei Live-Sendungen werden der Harz-Ort, seine Einwohner und Besonderheiten dem Fernsehpublikum präsentiert.

Schierke wird zum Fernsehstar: Shows, Prominente und Lichtzauber im Harz

Die Schierker Feuerstein-Arena verwandelt sich am 5. Dezember in ein Fernseh-Studio.

Schierke. - Das Harz-Dorf Schierke und seine Einwohner werden zu Fernseh-Stars. Gleich zwei Shows werden zur besten Sendezeit live übertragen und gipfeln in eine große Party in der Feuerstein-Arena. Das Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus.