Ob die erste Karnevalsparty des Veranstalterteams Dahms/Bräsel im Kulturhaus Tangerhütte stattfinden kann, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Bei so wenig Nachfrage wie bisher soll die Party abgesagt werden. Dabei lockt ein tolles Programm.

Tangerhütte. - Die für den 10. Februar im Kulturhaus in Tangerhütte geplante Karnevalsparty steht aktuell auf wackeligen Beinen. Der Kartenvorverkauf laufe so träge an, dass man über eine Absage nachdenke, teilt Initiator Alex Dahms (DJ X-Side) mit. Wer also mitfeiern will, sollte sich spätestens bis 4. Februar entscheiden.

Geplant ist unter anderem eine Eröffnung mit der großen Stendaler Tanzgarde, eine Büttenrede von „Knatterpaule“ aus Grieben, außerdem ein Showtanz der Junioren des „Wahrburger Carnevals Clubs“ (WCC) aus Stendal, der in die Welt von Peter Pan entführt.

Darüber hinaus bieten die Funken des WCC mit ihrem „Mariechen Gewimmel“ Leistungssport auf der Bühne und der „Griebener Carnevals-Verein“ sorgt für weiteren Spaß, bevor zum Abschluss ein Wikinger-Showtanz des WCC geboten wird. Allerdings finden alle diese Dinge nur statt, wenn der Saal auch mit Publikum gefüllt ist.

„Falls das Interesse bis dahin auf dem jetzigen Niveau bleibt, werden wir am 5. Februar die Veranstaltung definitiv absagen“, teilt Dahms mit. Die bis dahin verkauften Tickets werden natürlich zurückerstattet. Infos und Karten gibt es direkt im Kulturhaus oder unter der Telefonnummer: 0176/61 09 50 19.