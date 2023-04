Der dreijährige Jonas hat Wurzeln in Bittkau und wohl auch deshalb fühlen sich die Bittkauer besonders vom Schicksal des leukämiekranken Kindes und seiner Familie angesprochen. Sie wollen am 16. April einen Spendentag auf die Beine stellen, bei dem Geld für die Familie gesammelt werden soll. Mit im Boot ist der Verein „Blaue Nase hilft“ und allerhand Prominenz.

Bittkau - Wenn ein Kind schwer erkrankt, leidet die ganze Familie. Im Fall des kleinen Jonas aus dem Raum Stuttgart, der familiäre Wurzeln in Bittkau hat, ist das nicht anders. Er leidet wiederholt an Leukämie und braucht nach dem ersten Anlauf 2021 bereits zum zweiten Mal eine Stammzellspende. Sein Schicksal und die Last, die die Familie trägt, beschäftigt Menschen in Bittkau und die wollen etwas tun.