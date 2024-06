Die kleine evangelische Fachwerkkirche in Tangerhütte wird seit 2015 schrittweise saniert und soll bis zum Jubiläum im August fertig werden. 300 Jahre alt wird das Gebäude, das noch im alten Vaethen erbaut wurde, dann.

Kirche in Tangerhütte (Kreis Stendal) soll zum Jubiläum fertig sein

Michael Riedel und Christian Schünemann von der Tischlerei Moritz setzen an der Fachwerkkirche in Tangerhütte Behelfsabdeckungen oder die neuen Fenster wieder ein – je nach Abarbeitungsstand.

Tangerhütte. - Seit 2015 wird die kleine, evangelische Fachwerkkirche in Tangerhütte Schritt für Schritt saniert. Probleme machten vor allem die hölzernen Teile an dem 300 Jahre alten Bauwerk. Im August soll das Jubiläum gefeiert werden – in einer dann hoffentlich fertigen Kirche.