Mit 300 Jahren eines der ältesten Gebäude in Tangerhütte ist die evangelische Fachwerkkirche. Die musste in den vergangenen Jahren immer wieder saniert werden, weil ihr die Witterung zusetzt. Für August ist ein Jubiläumsfest geplant.

Die Fachwerkkirche in Tangerhütte ist eines der ältesten Gebäude der Stadt.

Tangerhütte. - Die kleine Dorfkirche von Tangerhütte, einst bekannt als Vaethen, ist eines der ältesten Gebäude in der jüngsten Stadt der Altmark. Es wurde 1724 nach Wiederaufbau in seiner heutigen Form eingeweiht. Und das soll in diesem Jahr gebührend gefeiert werden, informiert das Pfarramt.

Immer wieder mussten witterungsbedingt in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Es wurden Balken ausgetauscht und Ziegelgefache zwischen den Balken neu aufgemauert, Fenster und Innenbemalung überholt.

Massive Sanierungsarbeiten am alten Fachwerk der Kirche in Tangerhütte liefen zuletzt 2021. Foto: J.-C. Rost

Früher eine Feldsteinkirche

Als das Kirchlein erbaut wurde, damals noch für das kleine Bauerndorf „Vaethen“, das einst um die 100 Einwohner hatte, da wurde es auf den Mauern einer vorangegangenen, romanischen Feldsteinkirche errichtet.

Von dieser ist heute nur noch der Unterbau des Turmes erhalten. Die Vorhalle (heute der Eingang zum Kirchenraum) wurde erst später, um 1835, auch als Stütze für den gesamten Bau errichtet und hat jetzt die größten Schäden zu verzeichnen.

Kirchentaler zugunsten der Kirchensanierung wurden in den vergangene Jahren aufgelegt. Foto: Wienecke

Zu den Besonderheiten der Tangerhütter Kirche, die auch eine Gruft der Familien von Bismarck und von Jagow beherbergt, gehört eine Kanzelaltarwand aus dem Jahre 1724 sowie ein hölzerner, bemalter Flügelaltaraufsatz aus der Zeit um 1510. In diesem steht eine geschnitzte Madonna, umgeben von den zum Teil später ersetzten zwölf Aposteln aus Holz.

Auch der Taufengel in der Kirche ist aus Holz geschnitzt und stammt ursprünglich aus der nahen Briester Kapelle (der Familie von Bismarck), von wo aus er 1975 nach Tangerhütte gebracht worden war. Die Emporen im Inneren wurden um 1829 errichtet und die Orgel von Orgelbauer Hans Eule wurde erst 1961 eingebaut.

Für das Jubiläumsfest zum 300. Geburtstag der Tangerhütter Fachwerkkirche, das voraussichtlich am 18. August begangen werden soll, werden noch Fotos aus dem Gemeindeleben gesucht. Vor allem Bilder früherer Pfarrer sind gefragt, denn es soll eine Festschrift zum Jubiläum erscheinen.

Die Betroffenen, von denen bislang Fotos fehlen, sind die Pfarrer Rupflin, Beelitz und Horn. Auch wer noch Kontaktadressen der Familien dieser ehemaligen Pfarrer hat, wird gebeten, sich im Pfarramt Tangerhütte bei der Familie Rost zu melden. Möglich ist das persönlich in der Breiten Straße 20 in Tangerhütte oder telefonisch unter 03935/28576.