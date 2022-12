Kirchenbeleuchtung vom Friedhof in Jerchel gestohlen

In Jerchel bei Tangerhütte sei die Enttäuschung groß, berichtetThomas Tzschoppe vom örtlichen Feuerwehrverein. Denn Unbekannte haben ausgerechnet in der Adventszeit die LED-Strahler auf dem Friedhof demontiert, die das kleine, auf der Westseite der Elbe ungewöhnliche Kirchlein des Ortes im Dunklen erleuchtete.

An der kleinen Backsteinkirche in Jerchel (Tangerhütte) wurden die privat gesponderten LED-Strahler geklaut. Sie waren auf der Rückseite installiert.

Jerchel - Keine schöne Nikolausüberraschung gab es im kleinen Jerchel bei Tangerhütte: Statt eines Geschenks zum Nikolaustag stahlen Unbekannte in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember drei LED-Strahler an der Kirche, die von Jercheler Bürgern gespendet worden waren, um die schöne Form des außergewöhnlichen Kirchleins auch in der Winterzeit, wo es früher dunkel wird, sehen zu können.