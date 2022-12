Kostenexplosion: Kita-Erweiterung für mehr als 4 Millionen Euro?

Seit Jahren wird über eine Erweiterung der Kita „Unsere Dorfspatzen“ in Lüderitz (Tangerhütte) diskutiert. Ein privater Unternehmer will anstelle der Stadt bauen. Doch die allgemeine Preissteigerung lässt aktuell die Kosten explodieren – auf mehr als vier Millionen Euro. Jetzt kamen noch einmal andere Ideen auf den Tisch.

Im Bereich des gelben Spielgeräts soll der Erweiterungsbau für die Kita in Lüderitz entstehen. Es würde die jetzige Kapazität der Einrichtung etwa verdoppeln. Das alte Backstein-Gebäude im Hintergrund soll auch künftig für die Kinderbetreuung genutzt werden, es ist aber als Wohnhaus gebaut worden, seine langfristige Nutzung stellen Stadträte in Frage.

Lüderitz - Ortsbürgermeisterin Edith Braun (WG Lüderitz) kämpft derzeit noch wie eine Löwin um den Neubau auf dem Hof der Kindertagesstätte in Lüderitz, vor allem weil die Nachfrage im Ort ungebrochen hoch ist. Im Sozialausschuss am Montag wurde sie laut und deutlich: Es gebe einen Stadtratsbeschluss zum Neubau, in dessen Rahmen auch die Schließung der Kita in Demker vorgesehen sei, sagte sie.