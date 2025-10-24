Die Städtische Wohnungsgesellschaft in Tangerhütte wünscht sich Ideen für die Gestaltung der kahlen Wand am Bahnhof in Tangerhütte.

Kunst als Waffe gegen Schmierereien am Bahnhof einer Kleinstadt?

Illegale Schmierereien an der Wand am Bahnhof und dem Treffpunkt nebenan. Die lange Wand, auf die man in Tangerhütte beim Aussteigen aus dem Zug blickt, soll nun doch noch mit Kunst gestaltet werden. Ideen sind gern gesehen.

Tangerhütte. - Schmierereien an einer neu verputzten, zentralen Wand am Bahnhof von Tangerhütte haben lange auf sich warten lassen. Seit Jahren gab es die Idee, die Wand farbig zu gestalten. Jetzt startet die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) noch einmal einen Vorstoß, Verunstaltungen künftig mit erwünschter Kunst fernzuhalten.