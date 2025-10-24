Tangerhütte Kunst als Waffe gegen Schmierereien am Bahnhof einer Kleinstadt?
Die Städtische Wohnungsgesellschaft in Tangerhütte wünscht sich Ideen für die Gestaltung der kahlen Wand am Bahnhof in Tangerhütte.
Tangerhütte. - Schmierereien an einer neu verputzten, zentralen Wand am Bahnhof von Tangerhütte haben lange auf sich warten lassen. Seit Jahren gab es die Idee, die Wand farbig zu gestalten. Jetzt startet die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) noch einmal einen Vorstoß, Verunstaltungen künftig mit erwünschter Kunst fernzuhalten.