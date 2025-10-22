Bürger aus den Ortschaften um den geplanten Hartsteintagebau Etingen-Maschenhorst stehen dem Projekt nach wie vor kritisch gegenüber und geben gesammelte Einwände persönlich in Magdeburg ab.

Hartsteintagebau Etingen-Maschenhorst: Bürger stellen sich geschlossen gegen den neuen Steinbruch

Thomas Lange (l.) und Harald Bock (r.) aus Etingen mit den Einwänden beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg.

Etingen. - Auch nach der zweiten öffentlichen Auslegung des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt ist der Widerstand gegen den geplanten Hartsteintagebau Etingen-Maschenhorst ungebrochen. Vertreter von Umweltverbänden, Kommunen und Bürgerinitiativen haben erneut hunderte Einwände beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales eingereicht – viele davon wortgleich mit früheren Stellungnahmen, andere ergänzt um neue Daten und deutliche Kritik an der Landespolitik.