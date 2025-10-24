Zwei Generationen lesen gemeinsam Charles Dickens’ Meisterwerk für den Erhalt eines historischen Gebäudes in Tangerhütte.

Für den guten Zweck: Weihnachtsgeschichte so alt wie die Gießerei wird gelesen

Frank Dreihaupt und Helene Ziekau holen im Advent die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens hervor, um den Geist der Weihnacht über Tangerhütte zu bringen, aber auch, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln.

Tangerhütte. - Den Geist der Weihnacht wollen Frank Dreihaupt (79) und Helene Ziekau (17) über Tangerhütte bringen. Am Nikolaustag, 6. Dezember, lesen sie im Kulturhaus der Stadt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die so alt ist wie die Gießereigeschichte von Tangerhütte. Die Lesung soll letztlich auch dem Erhalt der Stadtgeschichte zugutekommen.