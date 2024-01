Seiteneinsteiger für den Schulbetrieb werden am 18. Januar in Tangerhütte gesucht. Das Landesschulamt lädt Interessierte ein, „Weltenretter“ zu werden.

Tangerhütte. - Am 18. Januar wird unter dem Motto „Lehrkraft werden – Weltenretter sein“ von 16 bis 18 Uhr in die Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“, Schönwalder Straße 33, eingeladen. Es geht um Möglichkeiten des Seiteneinstiegs in den Schuldienst, die Veranstaltung richtet sich an Interessenten aus dem ganzen Landkreis Stendal.

Wer sich für den Einstieg in den Lehrerberuf interessiert, kann in Tangerhütte mit Schulleitungen, Lehrkräften und Seiteneinsteigenden ungezwungen ins Gespräch kommen und ihre Fragen zur Arbeit in den Schulen stellen. Das Landesschulamt ist ebenfalls mit Vertreterinnen und Vertretern vor Ort, um konkret zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren beim Seiteneinstieg zu beraten.

Das Landesschulamt hat das Veranstaltungsformat mit dem Namen „Speed Dating“ Ende des Schuljahres 2020/21 entwickelt und darüber neue, motivierte Lehrkräfte gefunden. Die Bemühungen zielen besonders auf die Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen ab, weil dort der Lehrermangel am gravierendsten ist.

Man kann sich bei der Veranstaltung aber auch informieren, wenn man sich für den Seiteneinstieg an einer Grundschule, einer Förderschule oder einem Gymnasium interessiert. Ein „Speed Dating“ nimmt nie nur eine einzelne Schule in den Fokus, sondern informiert zu allen Schulen der Region und soll die Personalgewinnung flächenwirksam unterstützen.

Im Schuljahr 2023/24 gibt es in allen Landkreisen und kreisfreien Städten jeweils eine Veranstaltung. Nach den „Speed Datings“ in Wittenberg, Gardelegen, Burg, Dessau-Roßlau, Quedlinburg und Magdeburg ist der Termin in Tangerhütte die 7. Veranstaltung in diesem Schuljahr.