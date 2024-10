Historische Kleidung wird an der Mühle in Grieben vorgeführt.

Grieben. - Die historische Bockwindmühle, die noch bis 1940 in Grieben bewirtschaftet wurde, ist heute ein Besuchermagnet für die Region. Dass es dazu kam, ist einer Familie zu verdanken, die fast in Vergessenheit geraten ist. Immer wenn Gisela Geue etwas von den Resten der alten Mühle liest, die auf Initiative der Ortschaft wieder aufgebaut wurde, dann blutet ihr das Herz. Denn all die Mühen und die Entscheidungen ihrer Familie rund um den Erhalt des letzten Bauwerks dieser Art in Grieben scheinen heute wie aus dem Gedächtnis der Dorfbewohner gelöscht, findet sie.