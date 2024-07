Tangerhütte. - In der kleinen Rudi-Arndt-Straße in Tangerhütte gibt es kaum noch ein Grundstück ohne eines der aus Holz geschnitzten Tiere von Klaus-Jürgen Kurth. Der rüstige Rentner, der auch im Schützenverein sehr aktiv ist und am Montag 73 Jahre alt wurde, macht nämlich neuerdings Kunst: Er hat das Kettensägenschnitzen für sich entdeckt.

