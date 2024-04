Veeh-Harfen-Ensemble Tangerhütte Mit dem zarten Klang der Harfen geht's im Kreis Stendal in den Frühling

Das Veeh-Harfen Ensemble in Tangerhütte (Kreis Stendal) ist auf zehn Damen angewachsen. Am Sonntag, 14. April, bringen sie die zarten Saiten ihrer Instrumente in Tangerhütte zauberhaft in Schwingung. Eine Einladung.