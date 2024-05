Eine Krimiautorin aus dem Süden der Altmark legt ihr zweites Buch vor. Szenen spielen in der eigenen Heimat und in angrenzenden Regionen.

Kehnert. - Ida ist fast 70 und gerne auf dem Fußballplatz, weil es dort immer etwas Tratsch zu hören gibt. Was der Tod eines Fußballers in der Dusche mit der alten Dame zu tun hat und welche mörderischen Verstrickungen es sonst im Leben ganz normaler Menschen so geben mag, das hat Jana Burkhardt aus Kehnert in ihrem druckfrischen, zweiten Buch aufgeschrieben.