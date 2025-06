Kirche vor Abriss gerettet In Zeiten der Entwidmung: 700 Jahre alte Kirche in Kermen feiert restaurierten Altar mit großer Weihe

Nach aufwendiger Sanierung strahlen der Kanzelaltar und die Apostelfiguren in der Kermener Kirche wieder in barocker Pracht. Pünktlich zum Peter-und-Paul-Fest am Sonntag wird das Herzstück der Kirche feierlich geweiht.