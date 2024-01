Das Feriendorf „La Porte“ in Bertingen ist seit vielen Jahren Gastgeber für ein großes Magdeburger Ensemble. Und das lädt dort traditionell zum Konzert ein.

Die Big Band des Magdeburger Telemann-Konservatoriums in Bertingen.

Bertingen. - Die Big Band des Magdeburger Telemann-Konservatoriums zieht sich seit vielen Jahren am Jahresanfang für eine intensive Probenwoche in den Bertinger Wald zurück. Am Ende gibt es die Premiere fürs neue Programm immer vor Ort.