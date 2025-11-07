Tangerhütte will verkaufen Neue Chance? Zwei Bewerber für den Wildpark Weißewarte (Kreis Stendal)
Gibt es eine Chance auf Wiederbelebung des Wildparkes Weißewarte, der 2022 - im 50. Jahr seines Bestehens - nach dem Entzug der Zoogenehmigung schließen musste? Auf eine wiederholte Ausschreibung mit bestimmten Vorgaben meldeten sich zwei Bewerber für den Kauf des Geländes im Kreis Stendal.
Tangerhütte. - Die erneute Ausschreibung des Wildparkes in Weißewarte ist im Oktober zu Ende gegangen. Wie die Verwaltung in Tangerhütte auf Volksstimme-Nachfrage informierte, gab es am 28. Oktober einen Submissionstermin mit dem Bürgermeister, dem Stadtratsvorsitzenden und Verwaltungsmitarbeitern.