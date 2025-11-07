weather heiter
  4. Tangerhütte will verkaufen: Neue Chance? Zwei Bewerber für den Wildpark Weißewarte (Kreis Stendal)

Gibt es eine Chance auf Wiederbelebung des Wildparkes Weißewarte, der 2022 - im 50. Jahr seines Bestehens - nach dem Entzug der Zoogenehmigung schließen musste? Auf eine wiederholte Ausschreibung mit bestimmten Vorgaben meldeten sich zwei Bewerber für den Kauf des Geländes im Kreis Stendal.

Von Birgit Schulze 07.11.2025, 10:00
Im Februar 2023 startet der Ausverkauf der Tiere im Wildpark Weißewarte: Mit Wapiti-Hirsch Herrmann verließ eines der größten Tiere die Freizeitanlage in Richtung Serengeti-Park Hodenhagen. Foto: Birgit Schulze

Tangerhütte. - Die erneute Ausschreibung des Wildparkes in Weißewarte ist im Oktober zu Ende gegangen. Wie die Verwaltung in Tangerhütte auf Volksstimme-Nachfrage informierte, gab es am 28. Oktober einen Submissionstermin mit dem Bürgermeister, dem Stadtratsvorsitzenden und Verwaltungsmitarbeitern.