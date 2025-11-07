Tangerhütte will verkaufen Neue Chance? Zwei Bewerber für den Wildpark Weißewarte (Kreis Stendal)

Gibt es eine Chance auf Wiederbelebung des Wildparkes Weißewarte, der 2022 - im 50. Jahr seines Bestehens - nach dem Entzug der Zoogenehmigung schließen musste? Auf eine wiederholte Ausschreibung mit bestimmten Vorgaben meldeten sich zwei Bewerber für den Kauf des Geländes im Kreis Stendal.