In Tangerhütte gab es am Dienstag, 25. Juni, die zweite Supermarkt-Neueröffnung innerhalb eines Jahres. Die Einkaufslandschaft in der jüngsten Stadt der Altmark verändert sich.

Tangerhütte. - In Tangerhütte wurde am 25. Juni der zweite Supermarktneubau innerhalb eines Jahres eröffnet. Der neue Penny in der Breiten Straße von Tangerhütte hat am Dienstagmorgen erstmals seine Türen aufgemacht. Alles ist hell, modern und offen. Die ersten Kunden waren begeistert.