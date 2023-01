Neujahrswanderung lockte Viele ins kleine Uetz bei Tangerhütte

Die Neujahrswanderung im kleinen Uetz, ganz im Süden der Altmark, war richtig gut besucht. In diesem Jahr erwartet Uetzer und Gäste aber noch einiges mehr, denn im Ort wird 2023 ein großes Jubiläum gefeiert.

Uetz - Mit dem großen Zuspruch hatten die Organisatoren der Neujahrswanderung in Uetz wohl nicht gerechnet. Durch die Ankündigung in der Volksstimme hätten auch Teilnehmer aus weiter entfernten Orten, sogar aus Stendal, Lust bekommen, mit dem ortskundigen Förster Hartwig von Bach auf Entdeckungstour in die heimische Flora und Fauna zu gehen, berichtete Ortsbürgermeisterin Sandra Mischko.