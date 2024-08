Der neue Ortschaftsrat in Bittkau hat Ortsbürgermeister und Stellvertreter für die nächsten fünf Jahre gewählt.

Ortschef an der Elbe für zweite Amtszeit in Bittkau (Kreis Stendal) bestätigt

Der neue Ortschaftsrat in Bittkau mit Alexander Wittwer (links) und Christoph Titsch im Vordergrund.

Bittkau/bsh. - In Bittkau geht es für Ortsbürgermeister Alexander Wittwer in eine weitere Amtszeit. Das hat der Ortschaftsrat im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung in der Vorwoche beschlossen. Für den im Juni neu gewählten Ortschaftsrat stünden eigentlich sieben Sitze zur Verfügung. Tatsächlich stellten sich aber nur sechs Kandidaten zur Wahl.

Die Größe der Ortschaftsräte wird in der Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte festgelegt. Neben Alexander Wittwer, der 2019 im Alter von 28 Jahren zum ersten Mal als Ortsbürgermeister gewählt worden war, gehören dem Rat für die nächsten fünf Jahre Christoph Titsch, Lars Witaszak, Aileen Lemme, Thomas Lemme und Fabian Kunze an.

Die Wahl zum Ortsbürgermeister fand in geheimer Wahl statt, zum Stellvertreter des Ortsbürgermeisters von Bittkau wurde Christoph Titsch gewählt. Die erste Stellvertreterin des Bürgermeisters, Kathleen Altmann, übergab vor Ort die Ernennungsurkunden und gratulierte mit einem kleinen Präsent aus Honig und Altmark-Tee.