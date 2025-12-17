Früher war der Kulturhaussaal in Tangerhütte zu Silvester regelmäßig ausgebucht. Jetzt fällt die Veranstaltung in Tangerhütte zum zweiten Mal hintereinander aus: Zu wenig Vorverkauf und mangelnde Unterstützung werden für dieses Jahr als Gründe genannt.

Silvester im Kulturhaus Tangerhütte (Archiv): In früheren Jahren war diese Veranstaltung stets ausgebucht.

Tangerhütte. - Die Silvesterparty im Kulturhaus fällt in diesem Jahr erneut aus. Das geben die Veranstalter Alex Dahms und Eike Bräsel jetzt bekannt. Neben einem zu geringen Vorverkauf habe die Entscheidung auch etwas mit dem vom Stadtrat abgelehnten Rabatt auf die Saalmiete zu tun, heißt es.