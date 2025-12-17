Der Baustart für die nächste Stromautobahn steht noch nicht fest. Zunächst muss der Baugrund auf Flächen der Gemeinden Niederen Börde und Barleben unter die Lupe genommen werden - mit Folgen für Eigentümer und Spaziergänger.

Während der Bau des „Suedostlinks“ voranschreitet, wird die Umsetzung des „Suedostlinks+„ bereits vorbereitet.

Groß Ammensleben - Der Bau der Stromautobahn „Suedostlink“ durch Teile der Gemeinden Barleben und Niedere Börde läuft aktuell auf Hochtouren. Erste Masten sind bereits errichtet. Doch auch die Planungen für den „Suedostlink+“ schreiten voran. Ab Montag, 5. Januar, starten die Baugrunduntersuchungen für die künftige Gleichstromverbindung, die Klein Rogahn bei Schwerin mit der Börde verbinden soll. Was Betroffene und Interessierte dazu wissen müssen ...