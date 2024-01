Das Restaurant „La Porte“ im Bertinger Wald hat seine Türen vorübergehend geschlossen. Man will das Herzstück des Betriebs in Zeiten von Personalmangel zukunftsfähig machen.

Personal fehlt in der Gastronomie: Vorerst bleibt die Küche kalt

Umbau in Bertingen

Blick in die Küche des „La Porte“ in Bertingen. Dort wird massiv umgebaut, um Abläufe und Arbeitsbedingungen zukunftsfähig zu machen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bertingen. - Seit dem 1. Januar bleiben die Töpfe kalt im „La Porte“ in Bertingen. Das gab es so noch nicht in der Geschichte des Feriendorfes. Den Hintergrund erläutert Geschäftsführer Hendrik Steek.