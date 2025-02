Tangerhütte. - Auf Vorschlag aus dem Ortschaftsrat in Lüderitz soll die Freibad-Bewirtschaftung in Lüderitz in der kommenden Saison durch externe Unternehmen vorgenommen werden. Das steht aktuell in den Ausschüssen und im Stadtrat zur Debatte.

