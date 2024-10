Eine Spendensammlung für Namibia gehört zur Musikveranstaltung „K(l)ein Festival“ in Lüderitz: Altmärkische Künstler treten dort am 12. Oktober auf.

Lüderitz. - Wenn am Sonnabend, 12. Oktober, in Lüderitz das Musikevent „K(l)ein Festival“ über die Bühne geht, dann wird es ncht nur um den Kunstgenuss in der Altmark, sondern auch um ein Benefizprojekt in der Partnergemeinde Lüderitz/Namibia gehen.