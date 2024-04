Geschwindigkeitskontrollen Polizei macht beim europaweiten Speedmarathon in Tangerhütte mit

Um für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und auch um Raser in der Nähe einer Schule auf ihre Geschwindigkeitsübertretung hinzuweisen hatte die Polizei in Tangerhütte einen Aktionstag organisiert. Der war eingebettet in eine europaweite Geschwindigkeitskontrollwoche.