Der Mühlenverein in Grieben stellt zum Frauentag ein besonderes Programm auf die Beine - diesmal aber nicht an der Mühle.

Die Band „No Limit“ will den Frauentag in Grieben begleiten.

Grieben. - Der Heimat- und Mühlenverein in Grieben hat sich in diesem Jahr erstmals ein neues Format vorgenommen: Am Sonnabend, 8. März, soll Frauentag gefeiert werden. Allerdings nicht wie sonst üblich an der Mühle.