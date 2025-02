Eltern und Stadträte zeigen in Demker ihren Unmut. Plakate, die den Bürgermeister Andreas Brohm zum Wiedereröffnen der Kita aufforderten, sind vom Ordnungsamt in Tangerhütte entfernt worden.

Tangerhütte. - Am Montagmorgen hingen an verschiedenen Stellen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte große Banner mit der Aufforderung an den Tangerhütter Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos), Beschlüsse des Stadtrates endlich umzusetzen. Am Nachmittag trafen sich aufgebrachte Eltern kurzfristig mit Stadtratsmitgliedern vor der Kindertagesstätte in Demker, die noch immer geschlossen ist – trotz mehrerer Beschlüsse zur Wiedereröffnung.