Ein bisschen Wilder Westen: Pferdesportverein „Am Steinberg“ in Tangerhütte organisiert Abenteuerwochenende in der Umgebung und reitet ins Lager der Indianer.

Tangerhütte. - Ein bisschen wie im Wilden Westen waren die Mitglieder des Pferdesportvereins „Am Steinberg“ in Tangerhütte durch die südliche Altmark unterwegs. Hoch zu Ross ging es in einer Gruppe von etlichen Reitern in Richtung Bertingen. Und fast so wie im Wilden Westen fühlten sie sich auch, als sie im dortigen Tipi-Dorf angekommen waren. Vor den Indianerzelten grasten im Abendrot friedlich die Pferde, und die Reiter hatten Gelegenheit, sich zu stärken.