Tangerhütte Ritter sucht Ritter an der Elbe: Wo sind die Gebeine vom Minister?
Das Andenken an Ritter und Graf von der Schulenburg-Kehnert, einstiger Kriegsminister aus dem heutigen Landkreis Stendal, ist fast verschwunden. Wo ist der preußische Staatsmann beigesetzt? Eine junge Frau und ein noch lebender Ritter sind auf der Suche.
Aktualisiert: 03.03.2026, 08:27
Kehnert. - Mit Graf Friedrich Wilhelm von der Schulenburg-Kehnert (1742-1815) hat das kleine Elbedörfchen Kehnert nicht nur einen großen Staatsmann hervorgebracht, sondern auch einen Bauherren, der Bleibendes hinterließ. Wo der Ritter des Schwarzen Adlerordens und preußische Staatsminister aus Kehnert aber begraben ist, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und dem sind ein noch heute lebender Ritter und eine sehr engagierte junge Frau auf der Spur.