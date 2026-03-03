Das Andenken an Ritter und Graf von der Schulenburg-Kehnert, einstiger Kriegsminister aus dem heutigen Landkreis Stendal, ist fast verschwunden. Wo ist der preußische Staatsmann beigesetzt? Eine junge Frau und ein noch lebender Ritter sind auf der Suche.

Ritter sucht Ritter an der Elbe: Wo sind die Gebeine vom Minister?

Jörg Mantzsch und Romina Göttler im Kehnerter Schloss mit dem Bild des Grafen Friedrich Wilhelm von der Schulenburg-Kehnert und Dokumenten, die seinen Beisetzungsort dokumentieren.

Kehnert. - Mit Graf Friedrich Wilhelm von der Schulenburg-Kehnert (1742-1815) hat das kleine Elbedörfchen Kehnert nicht nur einen großen Staatsmann hervorgebracht, sondern auch einen Bauherren, der Bleibendes hinterließ. Wo der Ritter des Schwarzen Adlerordens und preußische Staatsminister aus Kehnert aber begraben ist, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Und dem sind ein noch heute lebender Ritter und eine sehr engagierte junge Frau auf der Spur.