Tropenvirus, Klinikkeim, Hepatitis: Ein Blick auf Magdeburgs Infektionslage zeigt, welche Bakterien und Keime der Stadt gemeldet wurden.

03.03.2026, 09:30
Auf dem Radar, aber kein Grund zur Sorge: Chikungunya und andere seltene Infektionen wurden in Magdeburg 2025 nur vereinzelt gemeldet.
Auf dem Radar, aber kein Grund zur Sorge: Chikungunya und andere seltene Infektionen wurden in Magdeburg 2025 nur vereinzelt gemeldet. Symbolfoto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Magdeburg. - Chikungunya klingt nach Fernreise, Candida auris nach Thriller. Beides sind Namen, die in internationalen Gesundheitswarnungen regelmäßig auftauchen – und die in Magdeburg zumindest kurz auf dem Radar standen. Ein Tropenvirus, ein gefürchteter Klinikkeim, dazu Hepatitis E: Magdeburgs Beigeordneter Ingo Gottschalk blickt auf die Infektionslage der Stadt im Jahr 2025.