Tangerhütte „Rock unter den Eichen“: Das nächste Metalgewitter rollt heran

Ein heftiges Musikgewitter wird sich im Juli wieder an der alten Elbe in Bertingen entladen. Das Festival „Rock unter den Eichen“ ist vielleicht nicht so groß wie das berühmte „Wacken“, aber auf einem guten Weg dorthin. Die zweitägige Veranstaltung konnte sich über die Coronazeit retten. Inzwischen stehen erste Highlights für die 18. Auflage fest.