Brandschutz Rücktritt: Immer mehr Probleme in den Feuerwehren rund um Tangerhütte

Es brennt bei den Feuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – offenbar an immer mehr Ecken. In Bittkau - einer der größten Ortsfeuerwehren der Region - ist der Wehrleiter zurück getreten - wegen unüberwindbarer Differenzen mit der Verwaltung in Tangerhütte. Es ist nicht das erste größere Problem zwischen Feuerwehr und Rathaus.