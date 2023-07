Svenja Skalitz ist 22 Jahre alt und „Die Neue“ im Freibad in Lüderitz. Als Rettungsschwimmerin und Bademeisterin ist sie jetzt in die Heimat zurückgekehrt. Mit dem Freibad in Lüderitz verbindet die junge Frau übrigens auch eine ganz persönliche Geschichte.

Lüderitz - Der blonde Zopf wippt fröhlich, wenn Svenja Skalitz ihren Kontrollgang durchs Lüderitzer Freibad macht. Seit Anfang Juli verstärkt die aus Bittkau stammende junge Frau den langjährigen Bademeister Christian Müller vor Ort. Die Liebe zum Wasser hat ihre Familie ihr früh mitgegeben. Heute bringt sie selbst Kindern das Schwimmen bei.

„Ich habe selber hier im Lüderitzer Freibad mein Seepferdchen gemacht“, erzählt die eher kleine Rettungsschwimmerin, während sie den Saugroboter durch das große Schwimmbecken steuert.

Svenja Skalitz bedient den Beckensauger im Schwimmbecken. Birgit Schulze

Oma Hannelore Nagel aus Groß Schwarzlosen war es, die einst darauf bestanden hatte, dass Svenja frühzeitig das Schwimmen erlernt. Und das in Lüderitz, wo Svenja heute selbst Schwimmkurse anleitet.

Schon mit 13 Jahren Rettungsschwimmerin

Zusammen mit Mutter Jana und Schwester Silvana startete die junge Frau in Tangerhütte ihre Ausbildung zum Rettungsschwimmer bei der DRK-Wasserwacht. Damals war sie 13 Jahre alt. Bis heute ist sie aktives Mitglied der Wasserwacht.

Dass es auch beruflich in diese Richtung gehen würde, diese Idee kam ihr erst später. Für die Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetrieb ging sie nach Lüneburg, kam aber schon wegen ihrer Pferde regelmäßig nach Hause zu den Eltern in Bittkau.

Als sie über private Kontakte erfuhr, dass in Lüderitz ein Rettungsschwimmer gesucht werde, bewarb sie sich. Als Rückkehrer und erfahrene Retterin wurde sie gerne angenommen. Im Sommer wird sie neben den Schwimmkursen und der Absicherung des Badebetriebs auch die technischen Anlagen des Freibades mit warten.

Im Winter wird sie auf dem Bauhof der Einheitsgemeinde mithelfen. Auch darauf freut sich die junge Frau, die von Kindesbeinen an das Landleben und die Pferdehaltung auf dem Land lieben gelernt hat. Auch da muss man vieles selber machen, erzählt sie.

Während ihrer Ausbildung war sie auch in einem Hallenbad im Einsatz, doch das sei auf Dauer nichts für sie, erzählt sie. „Hier bin ich jeden Tag an der frischen Luft und das gefällt mir richtig gut.“

22-Jährige wollte immer zurückkehren

Für die 22-Jährige, die inzwischen eine Wohnung in Grieben gefunden hat, ist Lüderitz ein schöner Grund gewesen, in die Heimat zurückzukehren. Dass sie das irgendwann tun würde, stand für sie von jeher fest. „Ich wollte eigentlich immer hierbleiben“, sagt sie.

Nicht nur, weil die Bindung zur Familie in Bittkau sehr stark ist und sie in Tangerhütte zur Schule ging. Sie lebt gern auf dem Land und in der Tangerhütter Region. Hier hat sie Freunde und kann so leben, wie sie will, erzählt sie noch.

Dabei auch Verantwortung für die künftigen Generationen übernehmen zu dürfen, gefällt ihr gut.

Wenn die Knirpse beim Schwimmkurs morgens am Beckenrand stehen und sich erst überwinden müssen, ins Wasser zu gehen, dann denkt Ausbilderin Svenja auch an die eigenen Anfänge beim Schwimmen zurück und macht den Kindern Mut.

Aktuell läuft wieder ein Schwimmkurs für Kinder in Lüderitz. Empfohlen wird der ab sechs Jahren. Wer sich anmelden möchte, kann direkt im Freibad oder unter 039361 284 Kontakt aufnehmen.

Damals, als es mit dem Schwimmen für Svenja losging, da war sie als Ferienkind zu Besuch bei Oma Hannelore gewesen. Und die besucht sie auch heute noch gern und regelmäßig – seit sie in Lüderitz arbeitet noch öfter. Und ihre Oma dürfte sich noch heute auf die Schulter klopfen, dass sie die Grundlagen für Svenjas heutigen Beruf einst mit gelegt hat.