In Tangerhütte fliegen nach mehr als 30 Jahren wieder Handbälle ins Tor. Am 15. Juni startet das erste Turnier in der Sporthalle Birkholzer Chaussee.

In der großen Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte wird seit Herbst 2023 wieder Handball gespielt. Jetzt gibt es das erste Turnier. Gäste sind gern gesehen.

Tangerhütte. - In der Stadt Tangerhütte wird am Sonnabend, 15. Juni, ab 15 Uhr erstmals wieder ein Handballturnier in der großen Sporthalle Birkholzer Chaussee ausgetragen. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass ein Ball aus der Hand den Weg ins Tor in der Sporthalle an der Birkholzer Chaussee in Tangerhütte fand. Damals jagten nicht nur die Fußballer des SV Germania Tangerhütte dem runden Leder hinterher. „Auch eine Handballmannschaft des Vereins kämpfte einst regelmäßig um Punkte und Tore“, berichtet Uwe Paul vom Vereinsvorstand.

Lange war es ruhig geworden um die in der Region doch sehr populäre Sportart. Das änderte sich Mitte des vergangenen Jahres. Zu der Zeit fanden sich nämlich handballbegeisterte junge Sportler zusammen und probierten erste Schritte auf dem Hallenparkett.

Daraus sind feste Trainingseinheiten geworden. Mittlerweile treffen sich mehr als 50 Sportler und Sportlerinnen wöchentlich. Auch für den Nachwuchs werden regelmäßige Trainingszeiten angeboten. Frauen und Männer kommen montags und donnerstags in der Halle am Germania-Sportplatz zusammen. Der Nachwuchs der verschiedenen Altersgruppen trainiert dienstags und donnerstags in der Sporthalle der Gesamtschule.

Am kommenden Sonnabend empfängt die Handball-Herrenmannschaft des SV Germania in ihrem ersten Match unter Wettkampfbedingungen das Team des HC Güsen. Anwurf ist um 15 Uhr in der Sporthalle an der Birkholzer Chaussee. „Es ist alles angerichtet, um den Zuschauern ein echtes Erlebnis zu bieten“, versichert Trainerin Sarah Vielle. Die junge Sportlerin hat den Stein ins Rollen gebracht und eine beachtliche Anzahl von Handball-Verrückten hinter sich versammelt. Sie wünscht sich für den Sonnabend eine gut gefüllte Sporthalle und zahlreiche Unterstützer.