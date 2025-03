Zukunft von Kindereinrichtungen Stadt Tangerhütte will Kita-Konzept: „Massenkinderhaltung“ als Ziel?

Tangerhütte will sich eine Kita-Konzeption geben, um künftig Hals-Über-Kopf-Schließungen wie die im Vorjahr in Demker zu vermeiden. Doch was soll darin festgelegt sein? Der Erhalt von Einrichtungen oder eben das nicht? Es wird diskutiert.