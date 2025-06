Humanas kündigt nach Leserbeschwerden über einen problematischen Absatz Veränderungen am Gehweg zwischen Neustädter Ring und Kleingartensparte „Freundschaft“ in Tangerhütte an.

Stürze an Gehweg im Kreis Stendal: Abhilfe ist in Sicht

Tangerhütte. - Von wiederholten Stürzen an einem Gehweg mit hoher Kante zum Nebenbereich berichtet der Tangerhütter Peter Rösecke in seinem Wohnumfeld. Er selbst sei schon dort in die Knie gegangen, weil er ganz kurz nicht auf den Höhenunterschied geachtet habe, erzählt er. Diese Stolperfalle mitten in Tangerhütte soll jetzt beseitigt werden.