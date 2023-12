Orte fordern Eigenmittel Tangerhütte: Bürgermeister geht in Widerspruch - weil es ums Geld geht

Der Stadtrat hatte in Tangerhütte beschlossen, trotz Haushaltssperre die aktuell beschränkten Eigenmittel für die Ortschaften in voller Höhe bereit zu stellen. Man sieht den Gebietsänderungsvertrag und die Eigenmittel als vertragliche Verpflichtung an. Der Bürgermeister aber widerspricht dieser Auslegung.