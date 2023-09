Charakterdarstellerin Carmen-Maja Antoni und ihre Tochter Jennipher - ebenfalls Schauspielerin - kommen mit einer Lesung rund ums Älterwerden nach Tangerhütte (Altmark). Am 16. September ist es soweit.

Tangerhütte - Geschichten rund ums Älterwerden bringen die Schauspielerinnen Carmen-Maja Antoni und Tochter Jennipher am Sonnabend, 16. September, nach Tangerhütte mit. Zum ersten Mal wird eine Lesung des Tangerhütter Kulturhauses in den Räumen von Taxi- und Busbetrieb Peter Krüger (Neustädter Ring 81) stattfinden. Los geht es um 19 Uhr.

Auf die Lebensspuren in ihrem freundlichen Gesicht ist sie stolz, in ihren Augen blitzt der Schalk. Ob Bühne, Film oder Fernsehen, die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni prägt sich bis heute ein. Gemeinsam mit ihrer Tochter Jennipher, ebenfalls Schauspielerin, bringt sie amüsante Geschichten ums Älterwerden mit in die Altmark.

Die beiden Schauspielerinnen präsentieren skurrile Geschichten, Anekdoten, Märchen und Gedichte von Ilse Gräfin von Bredow, Loriot, Tolstoi, Busch und anderen. Unter dem Titel „Alt und Jung“ gibt es Amüsantes um das Älterwerden – zum Lachen und Nachdenken und manchmal auch zum Weinen …

Carmen-Maja Antoni war eine der profiliertesten Charakterdarstellerinnen der DDR, die erfolgreich am Berliner Ensemble wirkte. Ihren Durchbruch als Filmschauspielerin hatte sie 1987 in dem DEFA-Spielfilm Kindheit. Im wiedervereinigten Deutschland wurde sie vor allem durch ihre zahlreichen Nebenrollen in verschiedenen Filmen und Serien bekannt.

Bis 2022 spielte sie in der neunteiligen ARD-Fernsehfilmreihe Polizeihauptmeister Krause die Rolle der schrulligen Gaststättenbetreiberin Elsa Krause, seit 2019 verkörpert sie als Renate Merz die Mutter des von Christoph Maria Herbst gespielten Erik Merz in der ZDF-Comedyserie Merz gegen Merz.

Und auch für die 2020 in den deutschen Kinos gestartete Filmkomödie Die Känguru-Chroniken stand sie in der Rolle der Kneipenwirtin Hertha vor der Kamera.

Tochter Jennipher Antoni spielte in der beliebten TV-Serie Unser Lehrer Dr. Specht mit. Sie studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolff“ in Potsdam. Parallel arbeitet sie kontinuierlich für Film und Fernsehen. Karten für diese Veranstaltung können für 20 Euro im Kulturhaus Tangerhütte unter der Telefonnummer 03935/28236 bestellt und abgeholt werden.